Kezdődik az egyetemi alapítványok átalakítása

Megjelent a kormány honlapján az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felhvása, amelyben pályázatot hirdetett 21 felsőoktatási intézményt fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A cél olyan személyek kiválasztása, akik „tevékenyen részt vesznek az alapítvány megszüntetésében” és az adott felsőoktatási intézmény átvezetésébe egy új működési struktúrába.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban jelezte: július 18-ig lehet beadni a pályázatokat. Azokat az érintett egyetemek szenátusainak bevonásával bírálják el. A következő átmeneti, egy éves időszakban, az Alaptörvény 16. módosítása szerint a kekva-rendszer fennmarad, hogy stabil, kiszámítható legyen az érintett felsőoktatási intézmények működése.

A szaktárca folytatja az egyetemek jövőjéről a szakmai egyeztetéseket az egyetemek vezetőivel, a hallgatói szervezetekkel, a szakszervezetekkel és a felsőoktatás szereplőivel. Lannert Judit szeretné, ha a felsőoktatási intézmények irányításában a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézmények közösségeeinek véleménye is érvényesülne.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta: az orvosegyetemek megújulása az egész magyar egészségügy ügye,

a pályázatok valódi lehetőséget teremtenek az orvosegyetemek irányításának megújítására. Az orvosképzés, a klinikai ellátás és az egészségtudományi kutatás egymástól elválaszthatatlan területek.

A miniszter különösen fontosnak nevezte, hogy az egyetemek stratégiai döntéshozatalában olyan, szakmailag hiteles, független szereplők vegyenek részt, akik értik az orvosi hivatás, a betegellátás, az oktatás és a tudomány felelősségét. A négy orvosegyetem működése messze túlmutat a felsőoktatáson, alapvetően meghatározza a magyar egészségügy jövőjét. Hegedűs Zsolt szerint ezért minden felkészült, szakmailag hiteles, az orvosi hivatás értékei iránt elkötelezett kollégájának érdemes megfontolnia a pályázat benyújtását.