23 milliót csalt ki egy magát amerikai katonának kiadó nő egy hiszékeny férfitól

Az internetes ismerkedések veszélyeire mutat rá az a történet, amelyet a Zala megyei rendőrök osztottak meg a police.hu-n. Eszerint egy férfi egy közösségi oldalon ismerkedett meg egy nővel, még 2024 nyarán. A nő azt állította, hogy amerikai katona, szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A nő fokozatosan a sértett bizalmába férkőzve azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be vagyonát. A nő később különböző indokokra hivatkozva pénzt kért. A férfi több bankszámlára is utalt, összesen közel 65 ezer eurót (23 millió forint).

A személyes találkozás azonban többször is elmaradt, a nő pedig újabb kifogásokkal állt elő. Amikor a sértett közölte, hogy nem küld több pénzt, a csaló tovább próbálta érzelmileg befolyásolni. A férfi végül felismerte, hogy becsapták, és feljelentést tett.

Arról, hogy hogy áll a nyomozás, nem osztottak meg információkat, ám mindenkinek szóló jó tanácsokat igen, hogy senki se váljon csalók áldozatává: