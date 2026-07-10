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Belföld

23 milliót csalt ki egy magát amerikai katonának kiadó nő egy hiszékeny férfitól

24.hu
2026. 07. 10. 10:57

Az internetes ismerkedések veszélyeire mutat rá az a történet, amelyet a Zala megyei rendőrök osztottak meg a police.hu-n. Eszerint egy férfi egy közösségi oldalon ismerkedett meg egy nővel, még 2024 nyarán. A nő azt állította, hogy amerikai katona, szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A nő fokozatosan a sértett bizalmába férkőzve azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be vagyonát. A nő később különböző indokokra hivatkozva pénzt kért. A férfi több bankszámlára is utalt, összesen közel 65 ezer eurót (23 millió forint).

A személyes találkozás azonban többször is elmaradt, a nő pedig újabb kifogásokkal állt elő. Amikor a sértett közölte, hogy nem küld több pénzt, a csaló tovább próbálta érzelmileg befolyásolni. A férfi végül felismerte, hogy becsapták, és feljelentést tett.

Arról, hogy hogy áll a nyomozás, nem osztottak meg információkat, ám mindenkinek szóló jó tanácsokat igen, hogy senki se váljon csalók áldozatává:

  • ne utaljanak, csekken se küldjenek pénzt ismeretleneknek, alkalmi ismerőseiknek!
  • Soha ne adják meg személyes és banki adataikat ismeretleneknek!
  • Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.
  • Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!
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