A választás óta már csak ritkán posztoló Orbán Viktor Stop Önkény! jeligével tüntetést hirdetett meg csütörtök 18 órára, a Sándor-palota elé. A volt miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert „a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit”. Úgy látja, a választók nem erre adtak felhatalmazást az új kormánynak.

Gulyás Gergely és Rétvári Bence fideszes és KDNP-s frakcióvezetők hétfőn sajtótájékoztatót is tartottak a parlamentben, amin bejelentették, hogy pártjaik tüntetést tartanak a 17. Alaptörvény-módosítás ellen. Úgy vélik, hogy bár a rendszerváltás óta eltelt tíz ciklusból hatban kétharmados többsége volt a kormánypártoknak, de eddig egyik sem élt vissza ennyire az erőfölénnyel.

Gulyás szerint az Alaptörvény-módosítás rendelkezései közül egyedül az alkotmánybírósági hatáskörök átalakítása előremutató. A többi intézkedés „felszámolja az alkotmányosságot”, a Tisza pedig önkényuralomra tör, amiről eddig nem volt szó, mondta. Rétvári arról is beszélt, hogy Magyar Péter maga akarja kinevezni a saját ellensúlyait.

A frakcióvezetőktől megkérdezték, felmerült-e az, hogy kivonulással bojkottálják a parlamenti munkát, mire Gulyás azt válaszolta, hogy minden eshetőség felmerült. Hozzátette, hogy ha elfogadják az Alaptörvény-módosítást, akkor még több lehetőségük lesz, de ezekről csak akkor adnak tájékoztatást, ha aktuálisak lesznek.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter egyébként hétfőn kezdeményezte, hogy mielőbbi elfogadása érdekében sürgősségi eljárásban tárgyalják az Alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amit Magyar Péter szombaton nyújtott be a kormány nevében egy rövid társadalmi egyeztetést követően.

Nem a csütörtöki lesz az első tüntetés, amelyen a Fidesz a Tisza által távozásra felszólított állami vezetők mellett áll ki. Június elején egy Ne féljetek! című eseményen gyűlt össze pár ezer ember a köztársasági elnök hivatala előtt.