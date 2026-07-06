Ruff Bálint aláírta az MCC Alapítvány megszüntetését

Egy Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által aláírt alapítói határozatot tett közzé Orbán Balázs a Facebookon hétfőn délután. A dokumentum szerint a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt 2026. július 31. napjával megszüntetik. A megosztott iraton az szerepel, hogy Ruff Bálint a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány alapítói jogainak gyakorlójaként hozta meg az alapítói határozatot. A dokumentumon 2026. július 2-ai dátum szerepel.

Orbán Balázs a határozat mellé Abraham Lincoln egyik ismert mondatát idézte: „Szinte minden ember kiállja a megpróbáltatásokat, de ha próbára akarod tenni a jellemét, adj neki hatalmat.”

A korábbi MCC-vezér, a Fidesz választási kampányfőnöke, azt írta, hogy az új kormány egyik legfontosabb programpontja lett „megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt”. Szerinte a döntés 30 helyszín bezárását, 8000 diák elküldését, több száz tanár elbocsátását, kutatások leállítását, intézetek és vitakörök felszámolását, nemzetközi ösztöndíjak visszavonását, kollégiumi helyek elvételét, valamint hazai és határon túli táborok eltörlését jelenti.

Orbán Balázs a lépést „értelmetlen pusztításnak, rombolásnak és bosszúnak” nevezte, és azt írta: ennek elszenvedői nem politikusok, hanem fiatalok, szülők és pedagógusok lesznek.

Így került Ruff Bálinthoz az MCC

A kormány június végén jelölte ki, mely miniszterek gyakorolják az állam nevében a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Ruff Bálinthoz került, a Batthyány Lajos Alapítvánnyal és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal együtt.

Orbán Balázs júniusban mondott le a Mathias Corvinus Collegiumot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről. Akkor azt állította, hogy az MCC vezetése azon dolgozott, hogy megvédje az intézményt a tervezett változások következményeitől, és szerinte a készülő törvénymódosítás alapján az MCC „nem szüntethető meg, nem államosítható”.

A kormány korábban azzal indokolta a kekvák átalakítását, hogy a közpénzből működő intézmények és az állami vagyon felett világosabb, átláthatóbb és számonkérhetőbb felelősségi rendszert akar létrehozni. Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint a nem egyetemi kekvák augusztus végéig kerülnek vissza az államhoz, de ez nem jelenti azt, hogy az általuk ellátott feladatok megszűnnek.

A vonatkozó törvénymódosítás alapján

nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi 2026. július 31-nél.

Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál viszont hosszabb átmeneti időszak lesz: ezek 2027. augusztus 1-jével szűnnek meg.

A következő fontos határidő július 14-e. Addig kell kormánydöntésben rendezni az adott alapítvány megszűnésének napját, az alapítvány által ellátott közfeladatok és egyéb feladatok további sorsát, valamint azt is, hogy az állam mely nem kötelező közfeladatokat kívánja a jövőben is ellátni. Az alapítványokat fel kell szólítani arra is, hogy július 14-éig készítsenek jelentést a vagyoni helyzetükről, és ezt július 15-éig küldjék meg a minisztériumnak és az elszámolási biztosnak. Az elszámolási biztos feladata az alapítvány lezárásának pénzügyi és vagyoni felügyelete lesz, a szerepe a végelszámolóéhoz hasonlítható.

Külön szabályok vonatkoznak azokra az alapítványokra, amelyeknek az államon kívül más alapítójuk is volt. Ezekben az esetekben a nem állami alapítók dönthetnek úgy, hogy tovább működtetik az alapítványt. Ilyenkor az állami és a nem állami alapítók között vagyonmegosztásra kerül sor. A nem állami alapítóknak július 18-áig kell nyilatkozniuk arról, hogy az alapítványt közérdekű vagyonkezelőként vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítványként kívánják-e továbbvinni.