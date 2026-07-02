WizzAirrel utazik a NATO-csúcsra

Szijjártó Péter repülési költségeiről kérdezte Magyar Pétert az RTL. Folyik az átvilágítás, egyre mélyebbre megy a Külügyminisztérium, és ha olyat találnak, akkor megteszik a feljelentéseket. Kijelentette, WizzAirrel fog utazni jövő héten Ankarába, a NATO-csúcsra. Sokan kapacitálták különgép használatára, de „nincs erre szükség, nem esik le a karikagyűrű az ujjunkról”.

Elvárja a minsiztereitől is, hogy mutassanak példát, átláthatóságot kell mutatni, hogy így is lehet.