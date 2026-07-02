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A következő élő közvetítés része Kormányzati sajtótájékoztató: Magyar Péter a Vatikánba készül, a hőhullám nem járt a nyugat-európaihoz hasonló többlethalálozással

WizzAirrel utazik a NATO-csúcsra

kormányzati sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 07. 02. 16:03
kormányzati sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu

Szijjártó Péter repülési költségeiről kérdezte Magyar Pétert az RTL. Folyik az átvilágítás, egyre mélyebbre megy a Külügyminisztérium, és ha olyat találnak, akkor megteszik a feljelentéseket. Kijelentette, WizzAirrel fog utazni jövő héten Ankarába, a NATO-csúcsra. Sokan kapacitálták különgép használatára, de „nincs erre szükség, nem esik le a karikagyűrű az ujjunkról”.

Elvárja a minsiztereitől is, hogy mutassanak példát, átláthatóságot kell mutatni, hogy így is lehet.

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kormányzati sajtótájékoztató
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