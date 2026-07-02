Az április 12-ei választás után az ügyészségi szervezeten belülről fúrni kezdték Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, amihez az ukrán aranykonvoj ügye apropót szolgáltat, írja a Telex értesülései alapján.

A TEK és a NAV mellett az ügyészség is érintett az ügyben, ugyanis a konvoj feltartóztatásakor tudtak arról, hogy mi történik. A lap szerint belülről sokak ellenérzését kiváltotta, hogy kibújtak a felelősség alól, míg a többi szerv besározódott. Más források szerint az ügyészségen belül a választás után elindult a helyezkedés, és az új kormánynál akarnak jobb fényben feltűnni azzal, hogy részt vesznek Nagy buktatásában.

A Telex úgy tudja, hogy Nagy fúrásában és az ügyészségen belüli politikai befolyás hangsúlyozásában egy olyan kör aktív, aminek Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség nemrég lemondó vezetője fontos alakja. Pedig Fürcht volt az, aki 2024 tavaszán megszüntette a nyomozást, ami azután indult, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozta azt a Varga Juditról készített hangfelvételt, ami alapján azt állította, hogy további kormányzati vezetők és ügyészek is érintettek a Völner–Schadl-ügyben.

Míg Fürcht a lemondásához vezető feszültségekről azt állítja, hogy a KNYF már korábban meg akarta gyanúsítani az aranykonvoj ügy magas rangú gyanúsítottjait, addig Nagy és a Legfőbb Ügyészség arról beszél: pont hogy ők azok, akik minden szálát ki akarják vizsgálni a történteknek.

Magyar Péter a többi állami szervezet vezetője mellett nyíltan próbál nyomást helyezni Nagyra is, hogy távozzon a hivatalából. Ebben számára is az egyik legfőbb eszköz az aranykonvoj ügy. A múlt héten felszólította arra, számoljon be arról, hogy milyen magas rangú személyeket gyanúsítottak meg, és akiket nem, azokat miért nem. Ezután még aznap azt üzente, hogy ha a szervezetét nem tudja megtisztítani a volt kormányzati szereplők befolyásától, akkor mondjon le.

Nyilvánosan az aranykonvoj ügyben potenciálisan érintett magas beosztású tisztviselők közül eddig Hajdu Jánosról, a TEK felmentett vezetőjéről lehet tudni, hogy az ügyészség gyanúsítottként kihallgatta. Ő Orbán Viktor régóta lojális embereként ismert, így nem volt meglepő, hogy a gyanúsítása után kinevezte a Fidesz biztonsági igazgatójának. Vannak olyan információk azonban, amelyek szerint a volt miniszterelnöknek, Farkas Örs korábbi nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárnak, illetve Demeter Tamásnak, a NAV kirúgott bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesének felmerül a felelőssége.