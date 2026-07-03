Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt egy baranyai strandon

Nemrég egy Baranyában található strandon kérték a mentők segítségét, miután egy idős nő minden előzmény nélkül elmerült a vízben, számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták:

a nő kimentését követően már nem lélegzett, ezért a helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentős azonnal megkezdte az újraélesztését.

A poszt szerint az általuk időben elkezdett mellkaskompressziók gyorsan sikerre vezettek, az idős nő keringése rövid időn belül visszatért.

Mentőhelikopter is érkezett

Mindeközben a mentésirányító esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre.

A szabadnapos mentősök szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően a beteget stabil állapotban adhatták át az időközben helyszínre érkező mentőegységnek, és földi úton kórházba szállították.