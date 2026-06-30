A barátai húztak ki a vízből egy 50 év körüli férfit, aki fürdőzés közben merült el egy strandon, a múlt héten. A férfi ekkor már nem lélegzett, ezért a társaság azonnal mentőt hívott, és a parton megkezdte az újraélesztést – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat.

A mellkasi nyomások rövid időn belül eredményre vezettek. A helyszínre riasztott szigetszentmiklósi ügyeleti egység és a mentőgépkocsi már eszméletlen állapotban találta a férfit, az ellátását azonnal emelt szinten folytatták.

Rövidesen mentőhelikopter is érkezett, a beteget végül stabil állapotban, légi úton vitték kórházba.

Kétszer mentettek életet egy nap alatt

Ugyanezen a napon a szigetszentmiklósi alapellátási ügyeleti telephely másik mobil egységét is újraélesztéshez riasztották. Egy 45 év körüli férfi mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd elvesztette az eszméletét, és összeomlott a keringése.

A helyszínen a mentésirányító telefonos segítségével kezdték meg az újraélesztést, majd az ügyeleti egység folytatta az ellátást. Később esetkocsi és mentőhelikopter is csatlakozott a mentéshez, a férfit folyamatos újraélesztés mellett szállították kórházba.