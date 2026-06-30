hőségidőjáráskánikula
Belföld

Már csak egyetlen, 40 fok fölötti napot kell kibírni

Balaton
Varga Jennifer / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 30. 06:16
Balaton
Varga Jennifer / 24.hu
Kedden tetőzik a hőség, szerdától érkezik a felfrissülés.

Kedden a sok napsütés mellett többnyire kevés gomolyfelhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés előfordulhat – írja a Kiderül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hamarosan érkezik a felfrissülés: szerdán már 40 fok alatt alakulnak a maximumok, a hét második felében pedig legfeljebb 30 fok környékén lesz a legmagasabb hőmérséklet.

A harmadfokú hőségriasztást szerdáig meghosszabbították, Magyar Péter miniszterelnök pedig azt kérte, hogy a következő két napra mindenki a lehető legszükségesebbekre korlátozza a vízfogyasztását.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Hajdu Jánosról: „Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás”
Meghosszabbították a legmagasabb fokú hőségriasztást
Szárad a Tisza
Rendőri intézkedés volt hétfőn a Hetényi Géza Kórház egyik orvosával szemben
Aranykonvoj-ügy: gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik