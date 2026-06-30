Sulyok–Magyar-csörte: jön a Velencei Bizottság

Csütörtökön jön Magyarországra a Velencei Bizottság delegációja, hogy a Tisza-kormány tervezett alkotmányreformjáról tárgyaljon – tudta meg az Euronews a szervezet szóvivőjétől. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó testületének tagjai kivel egyeztetnek.

A Sándor-palota az Euronews kérdésére közölte: Sulyok Tamás kész találkozni a delegációval. Ez nem meglepő, hiszen éppen a köztársasági elnök kereste meg a testületet, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte: akár az Alaptörvény módosításával is kész elmozdítani. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály-tervezetet. A Tisza-kormány még nem erősítette meg a csütörtöki dátumot. A Velencei Bizottság ugyan véleményezheti, hogy az Alaptörvény tervezett módosítása megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáival, de döntése nem kötelező érvényű.

Magyar Péter egy hete jelentette be az Alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. A kabinet mindössze öt napot adott az ezzel kapcsolatos „társadalmi párbeszédre”, amely már lezárult. Civil jogvédő szervezetek ezt is kifogásolták, de jelezték azt is, hogy Sulyok Tamás elmozdításával ugyan egyetértenek, de a tervezett módszerrel nem, mert az személyre szabott, nem felel meg az európai normáknak, a jogállamiság elveinek.

Az Orbán-kormány volt igazságügy-minisztere, Trócsányi László, hiába a Velencei Bizottság tagja, hivatalosan nem lesz a delegáció tagja, a testület tagjai ugyanis nem vehetnek részt az őket kinevező vagy állampolgárságuk szerinti állammal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos vélemények vitájában. Korábban Lattmann Tamás nemzetközi jogász lapunknak azt mondta: szerinte az államfőnek Trócsányi tanácsolta, hogy forduljon a Velencei Bizottsághoz.