tisztíótűzalaptörvény-módosításnvvh
Gazdaság

Alaptörvény-módosítás: lezárult az egyeztetés

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2026. 06. 28. 08:25
Szajki Bálint / 24.hu
Elkezdődött az értékelés.

Magyar Péter hétfőn jelentette be az Alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását.

A társadalmi egyeztetés lezárult. A véleményeket szombatig lehetett beküldeni. Immár azokat értékelik. A kormányfő által bejelentett Tisztítótűz akció másik fontos eleme a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása. Ennek a társadalmi egyeztetését két napig még véleményezik.

A Tisza-kormány az állami szuperhivatal kapcsán emlékeztetett rá, hogy az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból.

Azt írták: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) legfőbb céljai éppen ezért a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyon-vesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Egy hete Magyar Péter azt írta, hogy a pár napos társadalmi egyeztetés után arra számít, hogy még tovább szigorodhatnak majd a javaslatok.

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