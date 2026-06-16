Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 16., kedd
Friss hírek
- Hivatalosan is megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalások első klaszterét Ukrajnával.
- Azonnali hatállyal megszüntették Hajdu János volt TEK-vezér rendőr altábornagyi jogviszonyát.
- Rogán bizalmasának nagy dobása: több száz milliót kaszálhatott a bagóért privatizált belvárosi irodán a titokzatos ügyvéd.
- Letartóztatásban maradnak a fővárosi korrupciós botrányban érintett momentumos politikusok.
- Medve támadott meg két férfit Székelyföldön, súlyos sérülésekkel vitték kórházba őket.
- Árpa Attila: Voltak helyzetek ismert hollywoodi színésznőkkel, amik másképp is alakulhattak volna.
- Hihetetlen, de igaz: napra pontosan 68 év után négy döntetlent hozott egy játéknap a vébén.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vác és Diósjenő között június 19-ig vonatok helyett buszok közlekednek.
BKK
- A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.
Mai időjárás:
- Északnyugat felől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
- Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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