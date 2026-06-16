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Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 16. 06:49
GETTY IMAGES

2026. június 16., kedd

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vác és Diósjenő között június 19-ig vonatok helyett buszok közlekednek.

BKK

  • 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Repülőtér között nem közlekedik. A villamos a Repülőtér és a Balatoni út között mindkét irányban a Kamaraerdei Ifjúsági Park irányú peronnál áll meg. A Kamaraerdei Ifjúsági Park Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el.

Mai időjárás:

  • Északnyugat felől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
  • Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Jusztin

Deviza középárfolyam:

  • EUR 350,65
  • USD 302,23
  • CHF 380,23
  • GBP 405,68

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