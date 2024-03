K. Endre néhány hete titokban találkozott az egyik bicskei áldozattal, akiből hamis vallomást akart kicsikarni

Szép jó napot Endre bá’

– köszöntötte a bicskei pedofil botrány egyik áldozata a napokban az intézmény egykori igazgatóhelyettesét, a kegyelmi botrány kulcsfigurájeként elhíresült K. Endrét.

A két férfi egy parkban találkozott Budapesten, ez már a második alkalom volt rövid idő alatt. Először két hete kereste fel a férfi, hatezer forintot és egy doboz cigit adott neki és édesanyjának, és be is vásárolt nekik. Ezért cserébe (a fiú állítása szerint tudatmódosító szerek hatása alatt) az áldozat videóra mondta azt, amit K. Endre mondott neki, olyan mondatokat, amelyek a volt igazgató ártatlanságáról szólnak.

K. Endre elmondta, hogy mit kéne mondanom. Én fogtam a kezembe a telefont, és úgy mondtam el. Azért, hogy neki az ártatlansága fennmaradjon, és hogy ne kerüljön bajba

A Házon kívül stábja rejtett kamerával rögzítette a második tlaálkozót. Itt a fiú elmondta, nem akar ebben részt venni, ezért arra is megkérte a volt igazgatóhelyettest, hogy törölje a felvételeket. Ezt K. Endre végül meg is tette, de jelezte azt is, hogy a felvételeket már korábban továbbküldte az ügyvédjének.

A találkozó végén aztán K. Endre megismételte, hogy egy meghurcolás áldozata lett, nem követett el semmit, majd arról kezdett beszélni, hogy az ügyvédei szerint finomítani kellene még a korábban készített videók tartalmain.

Azt mondta, hogy hangsúlyozottabban lehetne esetleg mondani, hogy nem történt semmi olyan, hogy nem írattam én alá veled semmit, nem tettem elő papírt, amit alá kellett volna írni

– pedzegette, hogy esetleg az áldozat megmásíthatná a vallomását, ő azonban nemet mondott erre. Egykori nevelője még próbálta meghívni egy ebédre, de erre sem volt vevő.

Apuci

Az áldozat az RTL stábjának elmesélte, súlyosan drogfüggő édesanyja és alkoholista édesapja mellől került a bicskei gyermekotthonba ötévesen, tizenhárom volt, amikor az igazgató, V. János először molesztálta. A fiú elmondása szerint az igazgató behívta magához, az asztal tele volt nassolnivalóval, de ő egy csokit is kapott a fiókból. Az igazgató közelebb húzta magához, simogatni kezdte, majd azt suttogta neki, hogy „itt vagyok neked”. V. János becézgette is az áldozatot, magára pedig úgy hivatkozott neki, hogy „apuci”. Ezután rendszeressé váltak a molesztálások.

„Sírtam többször, nem beszéltem erről senkinek” – mondta a fiatal, aki korábban a felcsúti Puskás Akadémia növendéke is volt, de az őt ért traumák miatt a futballkarriere is megfeneklett. Ezen a ponton jegyezte meg, hogy K. Endre rendszeresen hordta őt edzésre Felcsútra, a férfi jól ismerte az ottani szerelőket.

Az adásból kiderült, mi történt azt követően, hogy a fiú végül segítséget kért: elmondta a gyámjának, hogy mit művel vele az igazgató, mire az azonnal elvitte őt az intézményből, és még aznap feljelentést tett. A fiú terhelő vallomást tett az igazgatóra, ezzel egy időben viszont vissza akart menni Bicskére. Mint mondta, a bicskei kastély volt az otthona, félt, hogy nem mehet többé „haza”. Végül visszatért a gyermekotthonba, ahol V. János megzsarolta: vagy megmásítja a vallomását vagy nincs visszaút számára.

Az áldozat szerint V. János berendelte K. Endrét az irodájába, vele intéztette el a dolgokat, a vallomás megmásítását, ő addig elment templomba.

Ezt követően az intézményből azt is kezdeményezték, hogy leváltsák a fiú gyámját, aki feljelentést tett.