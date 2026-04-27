Pócs János: A tisztítótűz erre jó, hogy megszabadulunk a kullancsoktól és a luxizóktól

Elvesztette egyéni körzetét, ennek ellenére listáról mégis parlamenti képviselő lett Pócs János, akit sikerült is az RTL Klubnak elkapnia a Képviselői Irodaház előtt. Pócs azt mondta a választási eredményről, hogy a „tisztítótűz az erre jó, többek között mondjuk megszabadulunk a kullancsoktól és a luxizóktól.” Arra a kérdésre, hogy kik azok, azt felelte, „akik kullancsként ránk tapadtak, szívták a vérünket (…)”. Konkrét neveket nem mondott, mert szerinte „most nincs itt az ideje (….), és pont én mondjak erről leltárt, de vannak sokan”.

Lázár János is nyilatkozott. Orbán Viktorról azt mondta – amellett, hogy Orbán lesz a Fidesz új elnöke-, hogy „húsz évig volt Magyarország miniszterelnöke, ilyen szempontból az ő életműve kerek egész, most a Fidesz elnöksége arra kérte őt, hogy a következő egy évben az átalakulásnak, és a megújulásnak a megkezdését vezényelje le. Idáig szól mindannyiunknak a mandátuma, egy évről van szó-”

