Magyar Péter fogadta a korábban a nyíltan a Fidesznek kampányoló Vajdasági Magyar Szövetség elnökét

Magyarország megválasztott miniszterelnöke, Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az irodájában fogadta Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, akivel saját megfogalmazása szerint „őszinte megbeszélést” folytatott a vajdasági magyar közösséget érintő kérdésekről. A találkozó különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a VMSZ korábban nyíltan a Fidesz mellett kampányolt.

Magyar a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarok ügye a jövőben is kiemelt helyen marad. Mint írta, „a vajdasági magyar testvéreink továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására”, és a Tisza-kormány alatt „a szerzett jogok megmaradnak”.

A leendő kormányfő szerint a magyar–szerb kapcsolatok erősítése során „mindig a Szerbiában élő magyarok helyzetének további könnyítése és a szülőföldön való boldogulásuknak elősegítése lesz a legfőbb szempont”.

Egyébként Magyar a hét elején a Romániai Magyar Szövetség, azaz az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral is találkozott.

Átláthatóbb támogatásokat és politikai semlegességet vár a vajdasági médiától

A találkozón kritikus kérdések is napirendre kerültek, különösen az anyaországi támogatások felhasználása és a vajdasági magyar média működése.

Magyar Péter azt írta: „alapvető változásokat várunk el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén”, és jelezte, hogy nem fogják elfogadni, „hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMSZ által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz-propagandát közvetítsen”.

Külön kitért a Pannon RTV működésére is. Állítása szerint nem kapott arra megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő az, hogy a vajdasági magyar televízió adásaiban az elmúlt két évben összesen kétszer hangzott el a legerősebb magyarországi párt, a Tisza neve.

A leendő miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy a csatorna szerinte politikai utasításra cenzúrázta egy korábbi beszédének egy részét. Mint fogalmazott,

elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyanezen TV úgy számolt be a választás éjszakáján tartott beszédemről, hogy politikai utasításra kivágták a beszéd azon részét, amellyel a külhoni magyar testvéreinkhez szóltam.

Orbán Viktor kormánya egyébként a választás előtt nem sokkal osztott ki 3 millió eurót – mai árfolyamon közel 1,1 milliárd forintot – a vajdasági magyar média különböző szereplőinek, köztük a Pásztor Bálint édesapjáról, a VMSZ 2023-ban elhunyt előző elnökéről, Pásztor Istvánról elnevezett Pásztor István Alapítványnak.

Tíz évre visszamenő vizsgálat és levélszavazási ellenőrzés jöhet

Magyar Péter a bejegyzésében arról is szót ejtett, hogy a kormányváltás után átfogó vizsgálatok indulhatnak az anyaországi támogatások ügyében.

Mint írta: „a TISZA-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását.”

Illetve azt is hozzátette, hogy külön vizsgálat indulhat „a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaélések” ügyében is. A szerbiai Szabad Magyar Szó például arról írt 2022-ben, hogy az előző országgyűlési választás előtt több vajdasági településen is a VMSZ aktivistái kézbesítették ki a szavazólapokat tartalmazó csomagokat a szerb posta helyett.

Vajdasági látogatás is szóba került

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy a találkozó végén elfogadta Pásztor Bálint meghívását a Vajdaságba.

„Örömmel vettem elnök úr meghívását. Reményeim szerint még a nyár folyamán ellátogatok a vajdasági magyar testvéreinkhez” – írta a leendő magyar miniszterelnök.