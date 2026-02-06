A fideszes Radics Béla alapítványának pénzügyeit a NAV vizsgálja. Ezt a legfőbb ügyész közölte Hadházy Ákossal. Nagy Gábor Bálint azt írta: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának küldte át a független képviselő kérdését. A Tradíciókért Alapítvány állami támogatása ügyében korábban már feljelentést tettek, ezért feljelentés-kiegészítést rendeltek el, tudatta a legfőbb ügyész.

Hadházy Ákos arra volt kíváncsi: indult-e eljárás az alapítvány állami támogatásainak felhasználása ügyében költségvetési csalás, más vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt. Szerinte megalapozottan feltételezhető, hogy az állami támogatások egy részét egy tényleges piaci tevékenységet érdemben nem folytató nyomdán keresztül, fiktív vagy túlárazott szolgáltatások mögé rejtve, magánérdekeket szolgáló módon vonták ki.

A független képviselő azt követően fordult a legfőbb ügyészhez, hogy az RTL kiderítette: Radics Béla alapítványa hivatalosan egy székhelyszolgáltató cég belvárosi címére van bejelentve. weboldala „karbantartás” miatt évek óta nem elérhető, mégis jelentős pályázati forrásokhoz jutott:

az Erasmus+ programban hazai forrásából 24,4 millió forintot,

a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 milliót,

a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 milliót,

a kultúráért és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 milliót kapott.

Papíron létezik

Az elmúlt három évben összesen több mint 40 millió forintra rúgott a szervezet költségvetési támogatása. Arról a Magyar Narancs írt, hogy a feltárt állami támogatások egyike sem szerepel a Tradíciókért Alapítvány beszámolóiban. 2023-ban ugyan jeleztek egy 700 ezer forintnyi, 2024-ben egy 5 milliónyi költségvetési támogatást, de nem derül ki, hogy mely állami szervtől érkezett a pénz, hiányoztak az elvégzett teljesítések, az alapítványi munkáról, működésről szóló szöveges beszámolók is.

Az alapítványt vezető Radics Béla, aki jelenleg a fővárosi képviselő-testület tagja, az áprilisi választáson Budapest 6-os számú egyéni választókerületben a parlamenti mandátumért indul a kormánypárt színeiben. Ebben a körzetben indul Hadházy Ákos és a Tisza Párt jelöltje, Velkey György László is.

Radics korábban „gratulált” az RTL-nek az oknyomozáshoz, azt mondta: reméli, nem bűn irodabérlés helyett ifjúsági és kulturális programokat megvalósítani. Magyar Péter szerint ugyanakkor Radics Bélának fel kellene függesztenie tevékenységét a Fővárosi Közgyűlésben, amíg nem tisztázza magát a közpénzmilliók eltüntetésének gyanúja alól, a Fidesznek pedig vissza kellene vonnia országgyűlési képviselőjelöltségét.