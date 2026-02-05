„Magyarország kormánya nem enged” – reagáltak Lázárék Vitézy állítására

Magyarország kormánya sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit – írta csütörtök reggeli közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium, reagálva Vitézy Dávid korábbi állítására, miszerint kudarcba fulladt az ősszel kiírt HÉV-tender, és ezért elbukja Magyarország az erre elnyert 114 milliárd forintnyi uniós forrást.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tárcájának közleménye szerint

a most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg. Módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írunk ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítjuk.

Nem mondanak le a pénzről

Az ÉKM azt írta: a szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mondanak le: vizsgálják annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetik hozzá. Egyúttal jelezték: „1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak vasútiinfrastruktúra-fejlesztések az országban, a megmaradt forrásnak tehát bőven van másik helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudjuk fektetni”. Végül úgy fogalmaztak: