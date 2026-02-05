Bor helyett klóros fertőtlenítőt töltött a pultos egy nő poharába, maradandó fogyatékosságot okozott

A vádirat szerint a gyömrői nő egy helyi vendéglátóhelyen dolgozott pultos-pénztáros munkakörben. 2022 májusában a főnöke megkérte, hogy egy másik egységbe menjen át egy órára helyettesíteni. A nő már korábban alkalomszerűen dolgozott ott, így a szolgáltatások fajtáját, illetve a kiszolgálás menetét ismerte.

Színtelen üveg

Ismeretlen személy, ismeretlen időpontban egy adott fajtájú bor feliratú színtelen üvegbe lúgos kémhatású, aktív klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyen elhelyezte.

Minderről a vádlott nem tudott.

A vendéglátóhelyre betérő sértett más mellett egy pohár bort kért a vádlottól. A pultos nő a megrendelés teljesítése során elővette a fertőtlenítőszert tartalmazó üveget, majd anélkül, hogy előtte az üveget, annak címkéjét, illetve az üvegben lévő folyadékot ellenőrizte volna, abból két deciliternyi mennyiséget kitöltött egy pohárba és átadta a sértettnek.

Mentővel vitték kórházba

A sértett miután beleivott a pohárban lévő folyadékba, azonnal rosszul lett, ezért a helyszínre kiérkező mentő kórházba szállította.

A sértett maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.

Amennyiben a vádlott a kiszolgálást megelőzően munkaköri leírásának megfelelően ellenőrizte volna az üveget, illetve a benne lévő folyadékot, akkor észlelte volna az üvegben és annak kupakján a fehér kristályos szemcséket, illetve az üvegben lévő folyadék – fehérbortól lényegesen eltérő – szagát.

A Monori Járási Ügyészség a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.