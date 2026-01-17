Hazafelé vette az irányt egy buliból a 18 éves fiú, azóta nem látták

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 18 éves budapesti Egressy Mátyást – írja a police.hu.

A közlemény szerint a fiatal január 16-án távozott a XI. kerületi otthonából, hogy szórakozni menjen az ismerőseivel a V. kerületbe. A rendőrség információi szerint onnan január 17-e hajnali 2 óra 15 perc körül távozott, de otthonába már nem érkezett meg. A fiatal azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos alkatú, barna, rövid frizurát visel. Eltűnésekor barna kabát és fekete nadrág volt rajta.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága arra kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal hollétéről, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy pedig 112-es segélyhívó számon.