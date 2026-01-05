fideszkormánykormányinfónemzetközi sajtótájékoztató
Orbán: A témák tartsanak tőlünk

admin Rugli Tamás
2026. 01. 05. 11:01

Mindennek itt kell rendben lenni a sisakban – mondta Orbán abban a friss videóban, amin az látható, ahogy érkezik a sajtótájékoztató helyszínére.

Azt is mondta, a bemelegítés megvolt, most már csak „bemosakodni kell”, továbbá ötvennél is több kérdésre számít, tekintve, hogy ötvennél is több sajtótermék regisztrált az eseményre.

Megkérdezték tőle azt is, van-e olyan téma, amitől tart, erre válaszolta azt, hogy a témák tartsanak tőlük. „Magyarország egy stabil, erős ország, nem kell tartani semmitől” – tette hozzá.

Vissza a közvetítéshez

