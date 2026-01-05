Orbán a legutóbb a magyar gazdaság nagyszerű 2025-ös évét jövendölte

A miniszterelnök az utolsó hasonló eseményén, 2024 decemberében kijelentette, bármikor aláírná a 2024-es EP-választás eredményét (ahol a Fidesz-KDNP 44,82, az alig pár hónapja porondon lévő Tisza Párt pedig 29,6 százalékot szerzett). De szó esett a következőkről is:

2025 a magyar gazdaság nagyszerű éve lesz

kizárt, hogy létrejöjjön az Orbán-Magyar vita

Matolcsy György egy korszakos gazdaságpolitikus

sikeres volt a magyar uniós elnökség

nem tervezik módosítani a választási rendszert a 2026-os országgyűlési választás előtt