Kapzsiságuk lett a vesztük: körbevásárolták a környéket a talált pénztárcával

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt azzal a párral szemben, akik egy bevásárlóközpontban eltulajdonították a sértett pénztárcáját.

A vádirat szerint 2023 júliusában a párt alkotó nő és a férfi – a bűnügy vádlottjai – megjelentek egy budaörsi bevásárlóközpontban. Vásárlás során arra lettek figyelmesek, hogy az egyik raklapon ott van egy pénztárca, amelyet korábban a bűnügy sértettje ott felejtett. A férfi párja tudtával a pénztárcát bal zsebébe tette, majd a pénztárak felé vették az irányt. A nő kifizette a vásárolt termékeket, mialatt élettársa zsebében a pénztárcával a kijáraton távozott.

A vádlottak autójukkal lakóhelyükre, Sülysápra indultak, azonban még ellenőrizték, hogy a megszerzett pénztárcában mekkora összeg van. Az úton megálltak egy mendei dohányboltnál, ahol a sértett pénztárcájában lévő bankkártyájával először dohányt és édességet vettek, majd pár perc múlva újra vásároltak különböző termékeket. Ezt követően a pár Sülysápon egy benzinkútnál állt meg, ahol a sértett bankkártyájával tankoltak. Útközben a vádlottak a pénztárcát a benne lévő személyes okmányokkal kidobták, a pénztárcában lévő 130 ezer forintot és a bankkártyát megtartották.

Még többet akartak

A vádlottaknak ez sem volt elég, még egy közeli településre is átmentek, ahol egy dohányboltban szintén nagy mennyiségű dohányt és édességet vásároltak, amit részben az ellopott készpénzzel, részben a sértett bankkártyájával fizettek ki. Ezt követően visszamentek a sülysápi dohányboltba.

A bankkártyás fizetésekről a sértett mobiltelefonján folyamatosan üzeneteket kapott, ebből pontosan tudta, hogy a vádlottak merre járnak. A sértett családtagjaival a vádlottak keresésére indult és a sülysápi dohányboltnál utolérték őket. A sértett rokonaival feltartóztatta a vádlottakat addig, amíg az édesanyja által hívott rendőrök a helyszínre érkeztek.

A személygépkocsiból előkerültek a vádlottak által vásárolt termékek, a sértett bankkártyája, valamint az ellopott pénz egy része. A nő által mondott helyen megtalálásra került a sértett pénztárcája is a benne lévő személyes okmányokkal.

A Monori Járási Ügyészség a párt minősített lopás és csalás bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.