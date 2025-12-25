Karácsony első napján sem hagyott fel a posztolással Magyar Péter, hiszen Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy december 24-én, Szenteste milyen emlékek találták meg a gyermekei társaságában, és ennek kapcsán elgondolkodott azon is, vajon honnan hova tart 40 éve.

A bejegyzésben a Tisza párt elnöke többek között arról ír, hogy eszébe jutottak a gyerekkori karácsonyok: a Szenteste illata, az angyalok harangjátéka, ahogy négyévesen a nagyszülei Skodájával tartottak hazafelé a pásztorjátékról és közben számolták az ablakokban a karácsonyfákat.

Eszembe jutott a nagyszüleim mosolya, a szüleim ölelése és a sváb dédnagyszüleim ici-pici karácsonyfája és hogy bármilyen nehezek is voltak a körülmények, ők mindig igyekeztek a lehető legtöbb szeretettel körbevenni minket.

Magyar szerint Szenteste a fiaira nézve hirtelen meghallotta nagyapja 40 évvel ezelőtti szavait, amikor azt kérdezte, hogy rendőr legyen-e, vagy orvos: „Peti, a legfontosabb, hogy menj végig a számodra kijelölt úton!” – szólt a nagyapai jótanács.

A bejegyzés szerint 40 évvel később értek be ezek a szavak, és Magyar Péter úgy érzi, készen áll, és végigmegyek a kijelölt úton, a gyermekei és minden magyar miatt – utalva a 2026-ban esedékes választásokra.