Hadházy szerint Krisztus urunk biztosan nem örül annak, hogy kampánycélokra használják a szülinapját

A Szerencsejáték Zrt. dolgozói is megkapták a „Miniszterelnök úr karácsonyi üdvözlete” tárgyú üzenetet, ami Orbán Viktor jókivánságait tolmácsolja számukra – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy Facebook-posztban.

A képviselő korábban beszámolt arról, hogy a rendőrségnél mindenki megkapta ugyanezt az üzenetet, és a friss bejegyzésében emlékeztet rá, rengetegen jelezték számára, hogy gyakorlatilag minden állami szervezet dolgozói részesültek az Orbán Viktor arcképével díszített üzenetből.

Hadházy a Facebookon azt írja, hogy „Mostmár azt is tudjuk, hogy az állami tulajdonú szervezetek dolgozói sem ússzák meg. Azt pedig a sajtó is megírta, hogy aki oltásra regisztràlt, az is megkapta ugyanezt a bájos fotót.”

A képviselő a posztját az alábbi sorokkal zárta: