Töltőgázt akart szívni, de rárobbant a WC

Súlyos incidens történt egy fővárosi bevásárlóközpont mellékhelyiségében – közölte a Rendészeti Államtitkárság.

A tájékoztatás szerint egy 43 éves kecskeméti férfi töltőgázt próbált belélegezni, ehhez magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a nála lévő gyújtópalackok berobbantak. A detonáció után fejvesztve menekült, minden holmiját hátrahagyva.

A robbanás idején egy fiatal férfi is a mosdóban tartózkodott, aki mit sem sejtett az előzményekről. Ő rohant el segítséget kérni, neki megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, szempillája és haja.

A mentők égési sérülésekkel és sokkos állapotban szállították kórházba a robbanás okozóját. A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC-csészék megrongálódtak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei a helyszín közelében fogták el a férfit, akinél gyújtópalackokat rejtő nejlonszatyrot találtak. Az ügyben közveszélyokozás vétsége miatt indult nyomozás.