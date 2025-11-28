Lenyúlta az alvó gondozottja párnája alól a pénzt, majd elment mulatni egy hatalmasat

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a 48 éves kecskeméti férfival szemben, aki kifosztotta a gondozottját, majd egy hatalmasat mulatott a lenyúlt pénzből. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint májusban egy nő fordult segítségért a rendőrséghez.

Elmondta, hogy az apja arra ébredt hajnalban, hogy a párnája alá rejtett pénztárcájából hiányzik a félretett 130 ezer forintja. A 79 éves férfin kívül csak az ismerőse tartózkodott a házban, akinek lakhatást és ellátást biztosított azért, hogy gondoskodjon róla.

Az ismerős azonban eltűnt, és mivel telefonon sem lehetett elérni, gyorsan felmerült a gyanú, hogy ő nyúlta le az alvó házigazdát. A családtagok a rendőrökkel együtt kezdték keresni, végül az áldozat veje találta meg egy állomáson. Addigra az elemelt összeg nagy részét elmulatta éjszaka.

A 48 éves férfi beismerte a tettét, és a lopott pénzből megmaradt 40 ezer forintot visszaadta a gondozottjának. A rendőrség lezárta a nyomozást, és már az ügyészségen van az ügy.