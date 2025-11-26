Pénteken este 6 és 9 óra között, egy választási műsor keretei között mutatják majd be a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit – jelentette be Magyar Péter pártelnök szerdán Komáromban.

A Tisza november 17-én mutatta be, hogy kik szálltak ringbe az első körös hármas versenyben. Kedden a szavazás eredményének ismertetése után ez a lista szűkült le 103 körzetben, tehát 206-an maradtak talpon. Két választókerületben, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-ben és Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-ben, családi és egészségi okok miatt, egyelőre nem indult el az előválasztás, a budai Hegyvidéken pedig maga a pártelnök, Magyar Péter indul, ezért itt eleve nem rendeznek előválasztást.

A második forduló kedden déltől indult és csütörtök este 19 óráig tart.