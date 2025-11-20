Az EU csalás elleni hivatalához fordulnak a gondosórával terjesztett propaganda miatt

Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalához és az Európai Bizottsághoz fordul Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke miután a Gondosóra programban résztvevő idősek jelentős része propagandát terjesztő e-mailt kapott a kormánytól – olvasható az ellenzéki párt közleményében.

A közlemény szerint az időseknek küldött e-mail többek között arról szól, hogy az ellenzék a nyugdíjak megadóztatására készül.

A párt szerint ezzel szemben „a Fidesz vett ki fejenként 5 millió forintot minden nyugdíjas zsebéből 2010 óta azzal, hogy eltörölte a vegyes indexálást”, azaz a nyugdíjak értékét több már nem igazítják a bérnövekedéshez is, csak az infláció mértékével számolnak nyugdíjemeléskor.

A Gondosóra programot az Európai Unió is támogatta, az unió azonban nem hazug kormánypropaganda terjesztésére adott támogatást, hanem hogy az idősek azonnal segítséget kaphassanak rosszullét vagy baj esetén

– fogalmazott a csütörtökön kiadott pártközlemény.

Dobrev Klára, mint írták, azt szeretné elérni, hogy vizsgálják ki az ügyet, és hogy „Orbánék ne használhassák pártpropagandára és a legkiszolgáltatottabb idős emberek átverésére az uniós programot”.

Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, amellyel nemcsak egészségügyi vészhelyzet esetén, hanem bármely egyéb esetben is segítséget kérhetnek – közölte korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. .

Az ingyenesen használható, csepp- és ütésálló gondosórákat, valamint a köréjük épülő szolgáltatást a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) részeként, nagyjából 105 milliárd forintnyi vissza nem térítendő EU-támogatással és összesen 108,78 milliárd forint elszámolható költséggel kezdte el beszerezni, illetve megvalósítani a magyar kormány 2022-ben. A program uniós finanszírozása 2026. december 31-ig tart, a szolgáltatást jelenlegi fázisában a 4iG biztosítja.