olafdobrev klárapropagandagondosóra
Belföld

Az EU csalás elleni hivatalához fordulnak a gondosórával terjesztett propaganda miatt

Máthé Zoltán / MTI
admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 20. 16:57
Máthé Zoltán / MTI

Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalához és az Európai Bizottsághoz fordul Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke miután a Gondosóra programban résztvevő idősek jelentős része propagandát terjesztő e-mailt kapott a kormánytól – olvasható az ellenzéki párt közleményében.

A közlemény szerint az időseknek küldött e-mail többek között arról szól, hogy az ellenzék a nyugdíjak megadóztatására készül.

A párt szerint ezzel szemben „a Fidesz vett ki fejenként 5 millió forintot minden nyugdíjas zsebéből 2010 óta azzal, hogy eltörölte a vegyes indexálást”, azaz a nyugdíjak értékét több már nem igazítják a bérnövekedéshez is, csak az infláció mértékével számolnak nyugdíjemeléskor.

A Gondosóra programot az Európai Unió is támogatta, az unió azonban nem hazug kormánypropaganda terjesztésére adott támogatást, hanem hogy az idősek azonnal segítséget kaphassanak rosszullét vagy baj esetén

– fogalmazott a csütörtökön kiadott pártközlemény.

Dobrev Klára, mint írták, azt szeretné elérni, hogy vizsgálják ki az ügyet, és hogy „Orbánék ne használhassák pártpropagandára és a legkiszolgáltatottabb idős emberek átverésére az uniós programot”.

Április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, amellyel nemcsak egészségügyi vészhelyzet esetén, hanem bármely egyéb esetben is segítséget kérhetnek – közölte korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. .

Az ingyenesen használható, csepp- és ütésálló gondosórákat, valamint a köréjük épülő szolgáltatást a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) részeként, nagyjából 105 milliárd forintnyi vissza nem térítendő EU-támogatással és összesen 108,78 milliárd forint elszámolható költséggel kezdte el beszerezni, illetve megvalósítani a magyar kormány 2022-ben. A program uniós finanszírozása 2026. december 31-ig tart, a szolgáltatást jelenlegi fázisában a 4iG biztosítja.

Kapcsolódó
„Ha lett volna egy ilyen készülék a nyakában, és képes megnyomni, lehet, hogy még élne”
750 ezer felett jár azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akiknek elméletileg találhatunk a karján vagy a nyakában gondosórát. Életmentésre eddig állítólag 40 ezer esetben került sor. A kormányzati roadshow egyik állomásán érdeklődtünk, mit jelent az „életmentés”, és valóban hungarikum-e az a közel 109 milliárd forintnyi, javarészt uniós s támogatásból megvalósuló program, amelynek itthon már húsz éve ismert volt az elődje.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy 21 éves és egy 30 éves fiatalember halt meg Esztáron
Tízmillióra büntették Balázsékat
Elfogatóparancsot adtak ki a Fradi volt futballistája ellen
Lefejezte a gyermekei apját a korábbi mostohafiával összeházasodó pornósztár
Videón mutatjuk, hogyan érkezik a havazás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik