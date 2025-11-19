Menekülés közben arcon lőtte egy anya a volt párját, miután az megkéselte

Súlyosabb büntetést kért a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség arra a férfire, aki 2023 januárjában megkéselte a volt párját Vecsésen. A nő úgy úszta meg a brutális támadást, hogy önvédelemből az őt üldöző férfi arcába lőtt a gázfegyverével.

A férfi és a nő évekig élettári kapcsolatban élt, két gyermekük született. Már a kapcsolatuk alatt is előfordult, hogy a férfi többször bántalmazta a párját, illetve vitáik során összeverekedtek. A férfinak meggyőződésévé vált, hogy a nő megcsalja, ezért többször elhagyta a nőt, de később mégis visszaköltözött.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi drog- és alkohol problémái miatt megromlott a pár kapcsolata. Az asszony végleg szakított a férfival, aki ezt nem tudta feldolgozni, ezért többször is megöléssel fenyegette a nőt. Egyszer a férfi életveszélyesen megfenyegette a nőt, és visszakövetelte tőle a neki adott pénzt.

Az ominózus reggel a férfi bedrogozva megjelent a volt párja házánál. Miután meggyőződött, hogy a kislányuk elment iskolába bemászott a kerítésen és berúgta a teraszajtót, majd a volt párjára támadt. A férfi az asszonyt a nyakánál fogva a kanapéra taszította, majd egy késsel megszúrta. A menekülni próbáló asszony az önvédelemből tartott gázpisztollyal az őt üldöző férfi arcába lőtt, majd az utcán kért segítséget, míg az elkövető elmenekült a helyszínről. A nő életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

A bíróság 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ügyész súlyosításáért, míg a támadó és a védője enyhítésért fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az ügyészi fellebbezést és a védelmi fellebbezések elutasítását kérte.