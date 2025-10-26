Lavrov egy magyar Youtube-csatornán: 56 megítélésében nincs nézetkülönbség Orbán Viktorral

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter intézett egy moszkvai interjút az Ultrahang YouTube-csatornának. A csatornát vezető Cs. Király Tamás néhány hete vetette fel viccelődve a Szijjártónak, hogy jó lenne interjút készíteni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Az Index szerint a magyar tárcavezető “komolyan vette” a felvetést, és alig egy hónappal később az Ultrahang stábja már az orosz fővárosban vette fel a beszélgetést az orosz diplomatával.

Lavrov a beszélgetés elején az orosz-amerikai viszonyról beszélt, lényegében azt magyarázva, hogy miért nem jött össze Budapestre tervezett csúcstalálkozó. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonos megbeszélést folytatott október 16-án, Lavrov szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter ezután felhívta őt, ahol ő megerősítette, hogy ragaszkodik az alaszkai találkozón elért megállapodásokhoz.

Miután Marco Rubióval megbeszéltük, hol tartunk az alaszkai megállapodások végrehajtásával, nem esett szó újabb találkozókról vagy tárgyalásokról. Én sem hoztam fel ezt a témát, hisz az egész kezdeményezés az amerikai oldalról indult ki. Mi készen állunk a továbblépésre, amikor az amerikaiak úgy érzik, itt az ideje

– fogalmazott Lavrov.

Az orosz diplomata szerint, bár az hangzott el, hogy nincs szükség újabb elnöki találkozóra, sikeres volt a megbeszélés. „Ebből arra következtettem, hogy a megbeszélés valóban jól sikerült – különben nem tettek volna ilyen megjegyzést” – magyarázta a külügyminiszter hozzátéve, hogy a labda az amerikaiaknál volt, amit az oroszok készek elfogadni – és erre emlékeztette Rubiót.

Lavrov kifejezetten kedvező színben tüntette fel az amerikai vezetést, és azt is állította, Moszkva azért nem erőltette a találkozót, mert nem akartak kellemetlenséget okozni Amerikának. Trumpék ugyanis Lavrov szerint hihetetlen nyomás alatt vanna az „európai héjáktól”, Volodimir Zelenszkijtől, akik aláássák azokat a folyamatokat, amely már rég célba érhettek volna. Lavrov a beszélgetésben végig Macronnal az élen az európai vezetőket emlegette, mint akik, folyamatosan akadályozzák a béke megkötését.

Lavrov szerint Trumpot el akarják tántorítani attól a logikától, amit korábban bemutatott, hogyan kéne megoldani ezt a válságot. Mint mondta, Trump volt az egyetlen vezető a Földön, aki már korán kimondta, hogy a NATO nem játszhat semmilyen szerepet Ukrajnában, és Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem kaphatja vissza a Krímet.

Trump elnök javasolta Putyin elnöknek, hogy találkozzanak Budapesten. Putyin elnök igent mondott és kérte, hogy kezdjük el az előkészítő munkát. Tehát a kezdeményezés megvan, és mi udvarias emberek vagyunk. Ha meghívnak minket, igent mondunk, egyeztessük le, hogy hogyan, hol és mikor. Ezt a meghívást visszavonták, de később azt állították, hogy a »visszavonás« valójában csak »halasztást« jelent. Ez pedig azok döntésétől függ, akik az egész folyamatot kezdeményezték

– jelentette ki a veterán diplomata.

Sokan azt mondták, hogy a budapesti meghívás, az ottani találkozó alapvetően megaláztatást jelentene, mert Budapest már egyszer az a helyszín volt, ahol az Ukrajnának szóló garanciákat aláírták, és ez egy nagyon rossz emlékű asszociáció lehet. Azok, akik ezt mondják, soha nem olvasták a Budapesti Memorandumot

– mondta Lavrov, aki hosszan ecsetelte, hogy Ukrajnától követelt területek történelmi orosz területek, csak a Szovjetunió megszűnése után maradtak Ukrajnánál. Lavrov szerint az orosz katonák felszabadítják Oroszország részeit, az ott élők pedig felszabadítóként üdvözlik a csapatokat.

A magyar–orosz kapcsolatokkal, az 1956-os forradalommal, valamint az esetleges orosz megszállástól való magyarországi aggodalommal kapcsolatban Szergej Lavrov azt mondta, hogy „már régen megállapodtunk magyar kollégáinkkal abban, hogy nem lesznek érzelmi megnyilvánulások, hanem a történelem őszinte értelmezésére és újragondolására törekszünk”.

Amikor Putyin elnök 2006-ban Budapesten járt, virágot helyezett el az 1956-os események áldozatainak emlékművénél. Nemrég, ha jól emlékszem, két éve, 2023-ban, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon vett részt. Ott, amikor az 1956-os események kérdését érintette, azt mondta, hogy ez a része a szovjet politikának hiba volt

– emlékeztetett Szergej Lavrov.

Az események megítélését illetően semmilyen nézetkülönbség nincs közte és Orbán Viktor miniszterelnök között. De nincs szükségük arra, hogy érzelmeket szítsanak ezzel kapcsolatban

– fejtegette Oroszország külügyminisztere. „Most új életet élünk” – tette hozzá, jelezve, hogy ezek az emlékek „nem akadályoznak meg minket abban, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést alakítsunk ki politikailag, gazdaságilag, technológiailag és más területeken”.