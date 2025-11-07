Esztergomi robbantás: egy budai garázst sem lehet venni abból a pénzből, amit a TEK kártérítésként fizetett az elhunyt rendőr családjának

Hiába perelte nagyságrendileg 400 milió forintra a Terrorelhárítási Központot (TEK) a két évvel ezelőtti esztergomi robbantásos esetben elhunyt rendőr családja, a szülők keresetlevelét a bíróság jogerősen elutasította. Ezt a Blikk tudta meg a a Debreceni Törvényszék tájékoztatásából.

„A szülők keresetlevelét a bíróság jogerősen elutasította. Az áldozat két kiskorú gyermekének és feleségének keresetét szintén elutasította, ám utóbbi döntés nem jogerős, ellene a felperesek a jogi képviselőjük útján fellebbezéssel éltek. A bíróság az ítéletet és a fellebbezést 2025. szeptember 16. napján terjesztette fel a Fővárosi Ítélőtáblához, s az eljárás folyamatban van” – tájékoztatta a lapot a bíróság.

2023 szeptemberében egy körözött férfi szándékosan gázrobbanást idézett elő esztergomi ingatlanában, aminek következtében ő, valamint a TEK egyik tiszthelyettese, Kónya Gábor Lajos is életét vesztette. Az elhugyt rendőrt posztumusz főhadnaggyá nevezték ki és hősi halottá nyilvánították, a családja álláspontja szerint viszont semmi szükség nem volt arra, hogy Kónya Gábor Lajost a helyszínre vezényeljék, és azt az összeget is méltánytalanul alacsonynak tartották, amit a tragédia után a TEK fizetett nekik.

Egy jogellenesen, értelmetlenül kiadott parancs következtében a parancsot teljesítő hősi halott után járó sérelemdíj olyan alacsony, hogy felháborító. Ezért az összegért jelenleg Budán egy nagyobb méretű garázst nem lehet vásárolni

– mondta el ezzel kapcsolatban a lapnak a család jogi képviselője, aki egyúttal azt is leszögezte: a TEK határozatára és a törvényszék ítéletére jellemző az, hogy teljesen figyelmen kívül hagyta a tényeket, illetve nem adtak helyt az indítványaiknak sem. Többek között szerették volna, ha kirendelnek egy szakértőt, hogy megállapítása, adottak voltak-e a szakmai indokai a szóban forgó parancsnak.

Kónya Gábor Lajos 25 évesen vesztette életét, két kiskorú gyermekét és feleségét hagyta hátra.

Ezt feldolgozni nem lehet, akkora veszteség. Pláne, amikor eljön az évforduló, a születésnapja vagy a mindenszentek. Ebbe belerokkan az ember előbb-utóbb. Eljárok dolgozni, elterelem a gondolataimat. A férjem mellettem áll mindenben, de ezt túlélni nem is lehet

– nyilatkozta a lap megkeresésére az elhunyt rendőr édesanyja.

Mi történt Esztergomban 2023 szeptemberében?

Bő két évvel ezelőtt egy zavart férfi – aki már korábban a rendőrség látókörébe került – aki Esztergom külterületén élt, robbantással fenyegetőzött, ezért a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a házához. Több mint egy órán át tárgyaltak vele, eredménytelenül. Ezt követően a a TEK-esek rátörték az ajtót, a férfi pedig abban a pillanatban robbantott. A detonációba ő maga, és a TEK tiszthelyettese, Kónya Gábor Lajos meghalt, majd’ egy tucat ember megsérült. Később kiderült, hogy az elkövető olyan, Magyarországon engedély nélkül nem beszerezhető, nagy mennyiségű vegyi anyagot tárolt légmentesen az ingatlanban, amely szobahőmérsékletű levegőn illékonnyá válik, és nagy erejű robbanás előidézésére alkalmas. Az elkövető a rendőrségi akció idején a vegyi anyagot tartalmazó tartályt felnyitotta, közben gázmaszkot viselt. Az elkövető szándéka kétséget kizáróan arra irányult, hogy kioltsa az intézkedő rendőrök életét.

Az ügy vizsgálata során a hatóságok azt is feltárták, hogy a férfi megelőzőleg egy 38 méteres alagutat is ásott a házától, előre kitervelt csapdával várta a rendőröket.