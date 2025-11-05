Kárpátaljai magyar egyetemistákat tartanak fogva a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szerint

Négy ukrajnai magyar egyetemista fogva tartása ellen tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az ungvári központú szervezet elnöksége szerdán adott ki nyilatkozatot arról, hogy

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK-t), ahonnan négy hallgatót azóta sem engedtek ki.

A KMKSZ hozzátette: a hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk a hadköteles személyeket önkényesen, jogi alap nélkül bent tartani. Azt írták, hogy a személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák (elsősorban az Ukrajna Alkotmánya, a Büntetőeljárási Törvénykönyv és a Szabálysértési Törvénykönyv). Az adatfrissítés – mint írták – nem olyan cselekmény, amely azonnali, több órás őrizetbe vételt indokolna.

Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, amely ellent mond Ukrajna törvényeinek.

– fogalmazott nyilatkozatában a kárpátaljai magyar szervezet, amely az eset kapcsán felháborodását fejezte ki, és azt írták, levélben fordulnak az ukrán védelmi minisztériumhoz, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz „a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében”.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a hallgatók az egyetemi tanulmányaik miatt a katonai szolgálat alól érvényes halasztással rendelkeznek. Ez utóbbit Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője közölte.