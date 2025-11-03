Hét év fegyházat kapott a férfi, aki rágyújtotta a házat az építkezésen és biliárdozás után is balhézó kőművesre

Jogerősen hét év fegyházra és hét év közügyektől eltiltásra ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki két és fél évvel ezelőtt rágyújtotta a házat a haragosára. A táblabíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek az elkövetőt.

A Debreceni Ítélőtábla közleménye szerint a bűncselekményt elkövető férfi hét évvel ezelőtt költözött egy hajú-bihari településre az élettársával és közös gyermekükkel. A férfi különböző, kőműves jellegű alkalmi munkából biztosította a megélhetésüket. Nem sokkal ezután ismerte meg az áldozatát, akivel együtt vállaltak el különböző kőművesmunkákat. A terhelt és a társa gyakran italozott együtt, közösen fogyasztottak kábítószert és új pszichoaktív anyagot is.

A két férfi 2023 márciusában együtt dolgozott; a sértett jelezte munkaadójának, hogy másnap máshol vállal munkát. A munkaadó ezt elfogadta, de azt kérte a vádlottól, hogy szóljon valakinek, akivel tudja folytatni a megkezdett munkát. A vádlott egy ismerősét hívta el, de időközben a sértett is megjelent az építkezésen és nehezményezte, hogy az új dolgozó elvállalta a munkát, veszélyeztetve ezzel az ő megélhetését.

A három férfi között szóváltás alakult ki, a sértett a munkaadót is szidalmazni kezdte, illetve mindhármukat megöléssel fenyegette. Végül a munkaadó elküldte a balhézó férfit. Aznap az esti órákban a sértett, a vádlott, a sértett apja és még néhány ismerősük együtt biliárdoztak a helyi kocsmában. Mivel a későbbi áldozat vesztett, hangosan szidalmazni kezdte a társaságot, különösen a vádlottat, mire az apja hazaküldte.

A vádlott ekkor úgy döntött, megleckézteti a haragosát: a közeli benzinkúton benzint vásárolt, a sértett lakóházához ment, a benzint a lakóház szobájának zsalugáterére, illetve a ház fából készült bejárati ajtajára öntötte és meggyújtotta. Az ittas állapotban alvó férfit a kutyája ébresztette fel. A bejárati ajtó akkor már teljes terjedelmében égett, lángot kapott a rajta lévő pléd is.

Az áldozat az égő plédet letépte az ajtóról, majd az akkor már felforrósodott tolózárral rögzített ajtót belülről kinyitotta és kimenekült a házból. A táblabíróság döntése szerint az elkövető feltételesen sem bocsátható szabadságra.