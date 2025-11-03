bűnügygyermekpornográfiagyőrvádemelés
Belföld

12 évet kértek a győri pedofilra, aki gyerekekről osztott meg gyomorforgató felvételeket

2025. 11. 03. 12:33

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki gyermekekről osztott meg gyomorforgató felvételeket a vád szerint. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a győri férfi három és fél évvel ezelőtt az otthonában regisztrált egy nyilvános, felnőtt tartalmakat forgalmazó weboldalra.

Ezt követően  tizenhárom – köztük három, tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekekről készített – pornográf tartalmú felvételt próbált meg feltölteni az oldalra, azonban a szolgáltató megszakította a feltöltést. Ezután a terhelt közvetlenül osztott meg hat, gyermekekről készített pornográf felvételt ismeretlen személyekkel.

A főügyészség tizenkét év szabadságvesztést kért a férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére, azzal, hogy végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolc év alatti gyermekekkel kerülne kapcsolatba.

