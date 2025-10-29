„Ha nem adtok négyezer forintot, széttörjük a fejeteken a whiskysüveget” – így fenyegettek két tinit Veszprémben

Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt indított nyomozást a veszprémi rendőrség egy 15 éves Pápa környéki fiúval és 14 éves barátjával szemben. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a fiatalok október 27-én délután odamentek két másik tinihez az egyik veszprémi parkban, és megfenyegették őket.

Azt mondták, ha nem adnak nekik négyezer forintot, akkor a náluk lévő whiskysüveget törik szét a fejükön. Mivel a megfélemlített fiúknál nem volt pénz, ezért a két támadó arra utasította őket, hogy este hatra menjenek vissza a parkba, és adják át ezt az összeget nekik.

Az egyik fiú értesítette a rendőrséget, majd a járőrök rövid időn belül kézre kerítették mindkét kamaszt. Az elkövetőket őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.