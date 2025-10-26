Közös Karácsony–Vitézy-javaslat kerül a közgyűlés elé

A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a lakhatási válságból csak lakások építésével van kiút, ám az új lakások miatt Budapest nem engedhet abból, hogy élhető, zöld város legyen. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy Újbuda Duna-parti sávja az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb fejlesztési területévé vált – irodák, lakóparkok, új városrészek nőttek ki a földből a Dombóvári úttól egészen a kerülethatárig a régi ipari területek helyén.

A barnamezős beruházások sora jó hír a város szempontjából, de az elmúlt két évtized városfejlesztési döntései nyomán gyakran olyan szigetszerű lakó- és irodafejlesztések jöttek létre, kevés zöldfelülettel, hiányos gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokkal, zsúfolt buszokkal és szinte teljesen hiányzó kötöttpályás közlekedéssel, amivel nem lehetünk elégedettek. A jövőben ennél több kell – tette hozzá.

Karácsony Gergely szerint nagy előrelépés lesz, ha elkészül a körvasút fejlesztése és a Budai fonódó meghosszabbítása a Dombóvári útig. Utóbbit azonban folytatni kell a Budafoki úton dél felé, hogy valódi, nagy kapacitású kapcsolat jöjjön létre a belvárossal és a bel-budai városrészekkel ott, ahol a fejlesztők jelentős, akár tízezer lakást is meghaladó léptékű fejlesztéseket terveznek. Ezzel párhuzamosan a Budafoki utat is át kell alakítani, hogy a mai ipari jellegű főút helyett városias, zöld, sétálható főútvonallá váljon, amely méltó kapuja a kelenföldi Duna-partnak.

Ezért a vele többször vitázó Vitézy Dáviddal, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjével közösen olyan előterjesztést nyújtottak be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére, amely: