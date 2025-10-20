bűnügyhamis bizonyítványokvádemelésgyőr
Hamis bizonyítványt vett három nő, hogy el tudjanak helyezkedni a szépségiparban és ápolóként

2025. 10. 20. 12:13

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a három nővel szemben, akik öt évvel ezelőtt egy ismeretlen személyt bíztak meg azzal, hogy különféle szakmák elvégzését igazoló, hamis bizonyítványt készítsen a számukra.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető számítógéppel szerkesztette a hamis bizonyítványokat a nőknek egy győri lakásban.

A nők így különféle, a szépségiparban, egészségügyben és a mezőgazdaságban felhasználható, érdemjegyeket is tartalmazó, hamis bizonyítványt szereztek. Egyikük egy szociális otthonban jelentkezett ápolónőnek a hamis bizonyítvánnyal.

A járási ügyészség pénzbüntetést kért a felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolt nőkre.

