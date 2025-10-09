Megengedte a barátainak, hogy menjenek egy próbakört a fekete luxusterepjáróval, pár perc múlva megjelentek a fegyveres rendőrök

Luxusterepjárót lopott egy 23 éves férfi pár nappal ezelőtt az egyik budapesti autószalonból. B. Ádám megadta a módját, és pár percen belül sofőrt is kerített magának, hogy kellően kiélvezhesse a luxusautózás örömeit.

A BRFK a közösségi oldalán azt közölte, hogy a gavallér autótolvaj összefutott két ismerősével, és nagylelkűen megkínálta őket egy próbakörrel. B. Ádám pedig ezalatt kényelmesen hátraült, és élvezte az utazást. Csak azt az apróságot felejtette el megemlíteni nekik, hogy a járgány nem az övé.

A jármű eltűnését október 6-án 9:45-kor jelentették be. A BRFK Tevékenységirányítási Központ ügyeletesei pedig azonnal követni kezdték a terepjáró mozgását, és az információkat rádión továbbították kollégáiknak.

Mindössze kilenc perc kellett ahhoz, hogy a XIII. kerületben a jármű nyomára bukkanjanak a Közrendvédelmi Főosztály sheriffjei. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a tolvaj és barátai nem jutottak messzire : a tesztvezetés, és azzal együtt B. Ádám boldogsága 9.54-kor véget is ért.

– közölte a rendőrség.

A luxusautó szemléje során egy másik, a szalon udvarán parkoló autó forgalmi engedélye és tankolókártyája is előkerült, ezért B. Ádám ellen a lopás mellett közokirattal visszaélés miatt is eljárás indult. A fiatalembert őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Kiderült, egy augusztusi és szeptemberi lopás miatt már körözést adtak ki ellene. A gyanútlanul beültetett barátokat tanúként hallgatták ki. És bár nem tudtak a lopásról, ők is megérték a pénzüket. A rögtönzött sofőr jogsi nélkül vezetett. női utasát pedig egy korábbi kábítószeres ügye miatt körözték.

Korábban utcai lövöldözésbe torkollt egy luxusautó kulcsa miatt kitört balhé Újbudán. Erről ide kattintva olvashat.