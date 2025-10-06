14 évet kapott a szexuális ragadozó, aki 16 ezer pornográf felvételt gyűjtött össze kislányokról a szabadulása után

Jogerősen is súlyos büntetésre számíthat az a férfi, aki 16 ezer pornográf felvételt gyűjtött össze kislányokról a fegyházból való szabadulása után. A Győri Fellebbviteli Főügyészség arra tett indítványt, hogy a táblabíróság hagyja helyben a szexuális ragadozó 14 éves fegyházbüntetését.

A fellebbviteli főügyészség szerint a férfit 2015-ben fegyházbüntetésre ítélték szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntette, amiből 2023 januárjában szabadult. Pár hónappal később azonban már újra gyűjteni kezdte a gyomorforgató felvételeket: 2023 májusától 2024 júniusáig 16.353 darab gyerek- és fiatalkorú személyről készült pornográf felvételt töltött le a különböző informatikai eszközökre összesen, majd tárolta azokat.

A felvételek nagy részén tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermek szerepelt, 102 darab felvételen pedig a gyerekekkel szemben erőszakot is alkalmaztak. A férfi a fenti időszakban 729 darab pornográf felvételt küldött el ismeretlen személyek részére, így biztosította, hogy azokat felhasználhassák. Ezen felvételek többségén szintén tizenkettedik életévét be nem töltött személy volt látható, öt darab felvételen az áldozatot megkötözték.

– közölte az ügyészség.

A különös visszaeső férfit 14 év börtönbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélték kétrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt, valamint végleg eltiltották, minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet ellen a férfi enyhítésért fellebbezett. A vádlottat a korábbi büntetése sem tartotta vissza attól, hogy ugyanolyan súlyos bűncselekményeket elkövessen, ezért a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés mindenképpen szükséges.

