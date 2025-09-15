Elhagyja Till Tamás feltételezett gyilkosát a felesége

Noha korábban arról nyilatkozott, hogy akkor is kitart férje mellett, ha 15 év fegyházra ítélik, most kiderült, hogy mégis bedobja a törülközőt Till Tamás megölésével vádolt férfi, F. János felesége. A Blikk értesülései szerint ugyanis a fiatal nő bement a férjéhez a börtönbe és közölte: válni akar és már lépéseket is tett a házasság felbontásának érdekében.

Till Tamás családjának az ügyvédje a lapnak megerősítette az információt. „A napokban a nő felhívott telefonon és magánemberként ezt közölte velem. Arról is beszélt, hogy az egész életvitelét minden szempontból nagyon megterheli ez az ügy” – mondta el Lichy József.

A Blikk tudomása szerint a 22 éves nőnek a társadalmi számkivetettségből lett elege: az ügy miatt a munkáját is elveszítette korábban, az emberek pedig messziről elkerülik. A nő annyit árult el a lapnak, hogy kirakták a közös lakásukból és jelenleg olyan helyen tartózkodik, amelyet nem szeretne megnevezni, valamint nagyot csalódott F. Jánosban, és már nem szeretne vele többet találkozni.

Mint ismert, 2000 májusában tűnt el az akkor 11 éves Till Tamás, a holttestét csak tavaly nyáron találták meg. Amikor F. János tavaly novemberben bevallotta, hogy ő ölte meg a kisfiút, úgy tűnt, hogy elévülés miatt megúszhatja az ügyet, először szabadon is engedték, mivel az elkövetéskor maga is fiatalkorú volt, 16 éves, a fiatalkorúakra pedig speciális szabályok vonatkoznak. Az ügyészség szerint azonban „a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt”, így megindulhatott ellene az eljárás. Az eset után a parlament módosította a büntető törvénykönyvet (Btk.) az elévülési szabályok miatt, mert a helyzet nem egyértelmű: Hack Péter egyetemi tanár szerint a Fidesz-kormány által hozott 2012-es új Btk. miatt F. János cselekménye elévült, ezért el sem ítélhetik, bármennyire is sérti mindez a társadalom igazságérzetét.