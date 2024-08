Videót tettek közzé a 24 éve eltűnt Till Tamás megtalálásáról

A rendőrség csütörtök délelőtt jelentette be: megtalálták a 2000. május 28-án eltűnt Till Tamás holttestét. A fiú, ha élne, most töltené be 35. életévét. Till Tamás 11 éves volt, amikor elment egy vadasparkba biciklivel, de már sohasem tért haza. Ezt követően sokáig eltűntként keresték.

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón többek közt kiderült, hogy

június 11-én kapott a rendőrség információt arról, hogy a bajai gyermekotthon lakója fenyegetés vagy pénz hatására segített elásni egy gyereket,

az illetőt nem tudták kihallgatni, mert 2011-ben öngyilkos lett, de egy barátja tett vallomást,

a két fiatal egy vállalkozónál dolgozott, aki egyik nap arra kérte őket, hogy kétszeres bérért egy helyiséget betonozzanak ki, és egyikük ekkor találta meg Till Tamás maradványait az egyik zsákban.

A holttestre Baján egy tanya melléképületében, a beton alatt elásva bukkantak rá a rendőrök. Az erről készült videót itt tekinthetik meg: