Elkészült a tiszás applikáció, a Tisza Világ

2025. 09. 07.
Magyar ezután rátért a jövő évi választás tétjére. Nem csak egy választás jön, hanem egy utolsó, óriási esély lesz. Arra számít, hogy soha nem látott hazugságokat fognak rájuk zúdítani, minden módon igyekeznek majd lejáratni, félelmet kelteni és zsarolni.

Nekünk nincsenek zsoldosaink, nincsenek milliárdjaink, nincsen propagandánk, nincs hatalmi gépezetünk, nincsenek szatellit pártjaink. A fogadóirodákban nem ránk fogadnának. És mégis győzni fogunk

– ígérte Magyar, hozzátéve, hogy ma hivatalosan is elindítják a 2026-os választás kampányát.

Nem milliárdokkal, hanem a támogatóikkal terveznek nyerni, a több, mint 2200 Tisza Sziget közel 50 ezer tagjával. Rájuk építenek.

Létrehoztunk egy eddig nem látott rendszert és a Tisza Világ applikációt

– mondta a pártelnök, aki azt ígérte, az app lehetőséget ad arra, hogy a helyi közösségek, a Szigetek szervezzenek, cselekedjenek, építkezzenek. „Ez több mint egy applikáció: ez maga a mozgalmunk struktúrája.”

Az appal mindenki aktivizálhatja a maga közösségét.

A Tisza Világot kedd reggel mutatják be, onnantól lehet is csatlakozni hozzá.

