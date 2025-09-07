- Kötcsei Orbán-beszéd: épp most osztják fel Ukrajnát három részre.
- Magyar Péter Kötcsén: Putyin ölelése, új applikáció, adótervek.
- Hosszú Katinka második gyerekét várja
- Kik a Tisza Párt új szakértői?
- Meghalt Koós Boglárka színésznő
- Óbudai házfalon találkozott Michelangelo Dávidja és Botticelli Vénusza
- Nem szégyellik magukat? – mondta Menczer Tamás az újságíróknak, akik szerinte nem azt kérdezik, amit kell
A nap legfontosabb hírei – 2025. szeptember 7.
