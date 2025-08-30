Egy időre le kellett zárni a ferihegyi repülőteret

Szombat kora délután Budapestet is elérték a heves zivatarok, amelyek rövid idő alatt nagy mennyiségű esővel és heves széllökésekkel söpörtek át a fővároson is. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Facebook-oldalán közölte, hogy a repülőtér környezetében zajló heves zivatartevékenység miatt a reptér

futópályáit biztonsági okokból átmenetileg lezárták, a légiforgalom így mintegy 20 percre szünetelt 14:20-tól 14:40-ig.

A forgalom jelenleg zavartalanul üzemel, a Budapest Airport folyamatos tájékoztatást ad a friss információkról, akit mindez érint, kísérje figyelemmel a vállalat kommunikációs csatornáit.

A viharok ugyanis nem ültek el, pontosabban több hullám várható. A HungaroMet szöveges figyelmeztető előrejelzése szerint szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon. A cellákat eleinte kísérhetik viharos lökések (60-80, kis eséllyel > 80 km/h), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd késő estétől egyre inkább a jelentős csapadék (> 10-20 mm) és a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50-70 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen – itt írtunk erről bővebben.