Böröcz László: Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós haláláról

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 07. 12:25
Szajki Bálint / 24.hu

Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. Kérem, engedje meg, hogy a Budavári Önkormányzat és a magam nevében őszinte részvétemet fejezzem ki a családnak – írta Böröcz László Szamos Miklósnénak címzett levelében.

Az I. kerület polgármestere Facebook-oldalán tetté közzé az írást, a posztban azt írta:

Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé.

Szamos Miklós, a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa infarktusban hunyt el, közvetlenül azután, hogy a budavári önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm cukrászda által használt ingatlanokat, és ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita

