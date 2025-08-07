Böröcz László: Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós haláláról

Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. Kérem, engedje meg, hogy a Budavári Önkormányzat és a magam nevében őszinte részvétemet fejezzem ki a családnak – írta Böröcz László Szamos Miklósnénak címzett levelében.

Az I. kerület polgármestere Facebook-oldalán tetté közzé az írást, a posztban azt írta:

Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé.

Szamos Miklós, a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa infarktusban hunyt el, közvetlenül azután, hogy a budavári önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm cukrászda által használt ingatlanokat, és ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita