Magyar Péter: Egy ilyen menetnek több hatása lehet, mint egy hídlezárásnak

Egy szimbólumnak, egy ilyen menetnek néha több hatása van, mint amikor lezárnak egy hidat

– mondta Magyar Péter a Partizánnak a Nagyvárad felé tartó menetelésén. A Partizán egész napos élőadásában arról kérdezték a Tisza Párt elnökét, várható-e, hogy szerveznek valamilyen demonstrációt az átláthatósági törvénytervezet ellen. Magyar szerint sokan számon kérik ezt, de mint mondta, nála több demonstrációt senki sem tartott.

Én többet voltam az utcán, mint a saját lakásomban

– jelentette ki Magyar azt is hozzátéve, hogy nem akar besétálni a kormány utcájába, szerinte ugyanis a törvényjavaslatot is azért adták be most, hogy az erdélyiek felháborodásáról eltereljék a figyelmet.

Magyar kérdésre válaszolva azt mondta, azért nem tartja gumicsontnak a javaslatot, mert ez nem jó kifejezés a helyzetre, és el kell ismerni, hogy sokakban joggal keltett félelmet a tervezet.

Többször elmondtam már, hogy ezt nem, de akkor is csak egy módon lehet visszaállítani az ország normális működését, emberségessé tenni Magyarországot, ha legyőzzük a Nemzeti Együttműködés Rendszerét

– fejtegette Magyar, aki szerint a kormány azt várta, hogy a törvényjavaslat miatt félbeszakítja majd a nemzeti összefogásért indított „egymillió lépés” menetét, és visszamegy a fővárosba.

Magyar a Nagyváradig tartó sétát azután jelentette be, hogy Orbán Viktor a Tihanyi Apátságban tartott rendezvényen elismerően szólt a román szélsőjobboldali elnökjelöltről, George Simionról. Az indulás szerdán volt a budapesti Szent István Bazilika előtt.