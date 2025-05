Kocsis Máté: Ruszin-Szendi Romulusz be van ütve az ukrán titkosszolgálatokhoz

Ha az ukrán titkosszolgálatokkal lehet a Tisza Pártnak személyes kapcsolata, akkor az Ruszin Szendi Romulusz – mondta Kocsis Máté a volt vezérkari főnökről az Ultrahang című Youtube-csatornának adott interjújában.

Szerintem még be is van ütve oda, ahogy a szakzsargon mondja

– fogalmazott a műsorban a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máténak mindez arról jutott eszébe, hogy a múlt héten, csütörtökön és pénteken egymás után több olyan hír is napvilágot látott, amelyek közvetve vagy közvetlenül a magyar honvédséget, Ukrajnát, illetve a magyar kormány háborúhoz és békéhez való hozzáállását taglalták.

Magyar Péter , a Tisza Párt elnöke a múlt csütörtökön hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023-ban azt mondta: „szakítunk a békementalitással”, hogy „átálljunk a háború felé vezető út nulladik fázisára”.

, a Tisza Párt elnöke a múlt csütörtökön hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen honvédelmi miniszter 2023-ban azt mondta: „szakítunk a békementalitással”, hogy „átálljunk a háború felé vezető út nulladik fázisára”. Gulyás Gergely kancelláriaminisztert még aznap a kormányinfón az állami tévé kérdezte arról, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnökként „kettős kommunikációt folytatott”: a NATO ülésein Ukrajna-barát álláspontot képviselt, felszólalásait a „Slava Ukraina!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta. Gulyás ezt megerősítette, és azt mondta, erről már tájékoztatta a parlament nemzetbiztonsági bizottságát. A történteket és hogy arról a jelenleg a Tisza Párt szakértőjeként dolgozó volt vezérkari főnök nem számolt be, a miniszter függelemsértésnek minősítette.

kancelláriaminisztert még aznap a kormányinfón az állami tévé kérdezte arról, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnökként „kettős kommunikációt folytatott”: a NATO ülésein Ukrajna-barát álláspontot képviselt, felszólalásait a „Slava Ukraina!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta. Gulyás ezt megerősítette, és azt mondta, erről már tájékoztatta a parlament nemzetbiztonsági bizottságát. A történteket és hogy arról a jelenleg a Tisza Párt szakértőjeként dolgozó volt vezérkari főnök nem számolt be, a miniszter függelemsértésnek minősítette. Pénteken aztán kiderült, hogy Ukrajna a történetében először leplezett le egy magyar katonai hírszerzéshez tartozó ügynökhálózatot. Az ukrán Interfax közlése szerint a leleplezett hálózat feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön a kárpátaljai régió katonai biztonságáról, valamint sebezhető pontokat keressen a régió szárazföldi és légvédelmében. Emellett feladatuk volt, hogy tanulmányozzák a lakosság politikai nézeteit, viselkedését. Az ukrán SZBU – mint írták – őrizetbe vette a hálózat két magyar ügynökét.

Bartha Dániel, a budapesti székhelyű Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) igazgatója, kül- és biztonságpolitikai szakértő a 24.hu kérdésére reagálva ennek kapcsán arról beszélt, hogy orosz akciót sejt a háttérben. Hasonlóképpen vélekedett később Rácz András Oroszország-szakértő is, aki szerint az oroszoknak kémkedhetett a magyar hírszerzés Kárpátalján.

Kocsis Máté mindezekről az interjúban az mondta, hogy

a múlt heti eseménysor láncolata nem a véletlen műve, ez egy átfogó belföldi és külföldi támadás a magyar szuverenitás és Magyarország politikai szándékai ellen.

Szerinte a „kijevi vagy ukrán állam által szervezett titkosszolgálati akciók” láncolatáról van szó. A kormánypárti frakcióvezető ezzel az elmélettel hozta összefüggésbe a Tisza Párt védelmi szakpolitikusaként dolgozó Ruszin-Szendi Romuluszt.