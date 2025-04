F. János: Till Tamás még élt, amikor utoljára láttam, baleset volt

Ügyvédjén keresztül adott interjút a Blikknek F. János, aki a gyanú szerint 2000. májusában brutális kegyetlenséggel meggyilkolhatta az akkor 11 éves bajai kisfiút, Till Tamást. A gyilkossági ügy közel 25 éven át megoldatlan volt, tavaly ősszel azonban megtalálták a fiú maradványait egy bajai tanyán, majd az év végén ennek folymányaként letartóztatták F. Jánost.

A férfi a lapnak adott rövid interjúban beszélt intézetis gyermekkoráról, hogy többször zaklatták szexuálisan, és hogy 6-7 éves korában állítása szerint közterületen megerőszakolták. A Till-üggyel kapcsolatban azt mondta, rendőrségi nyomásra tett olyan vallomást, miszerint szexuális indíttatásból szólította le a kisfiút az úton, és azt is tagadta, hogy elkövette volna azokat a dolgokat Till Tamással, amiket megfogalmaztak vele szemben.

Állítása szerint baleset történt 2000. májusában, autóval véletlenül elsodorta a fiút, ami után megijdet, ezért akkori munkaadója, V. József tanyájára ment – ahol tavaly ősszel a fiú maradványait is megtalálták. Állítása szerint V. József a karjaiban vitte be a házba a fiút, ő ekkor látta utoljára, és ekkor még életben volt.

Az autóval behajtottam az udvarba és amikor be akartam menni, Józsi bácsi közölte, hogy meghalt a fiú. Utasított, hogy menjek be az intézetbe és ő majd rendezi a dolgot. Senkinek ne beszéljek. Amikor utoljára láttam a fiút, akkor még élt. Sérülés csak a nyakán, a mellkasán volt

– mondta el a történteket saját szemszögéből a férfi. Mondta még azt is, hogy állítása szerint V. József 15 éves korától kezdve szexuálisan molesztálta őt, Till Tamás halála utána pedig zsarolni kezdte. Amikor ő mégis közölte vele, hogy kiszáll, V. József „két nappal később felakasztotta magát”.

A férfi elmondta még azt is, hogy belebetegedett az elhallgatásba, megőszült és aludi sem tud. Tart a rabtársai haragjától, jelenleg egyszemélyes zárkában raboskodik a kecskeméti fegyházban, és bízik benne, hogy ez így is marad addig, „amíg az igazság kiderül”. Legutóbbi hírünk vele kapcsolatban az volt, hogy az ügyészség meghosszabbítaná a letartóztatását, miközben ügyvédje továbbra is kitart amellett, hogy a bűncselekmény elévült.