Több mint 1400 adagnyi drogot foglaltak le egy bonyhád-börzsönyi férfinél

Közúti ellenőrzés során bukott le az a 46 éves bonyhád-börzsönyi férfi, akinek lakásában több mint 1400 adag „anyagot” foglaltak le a nyomozók, írja a police.hu.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság egyenruhásai ellenőriztek egy autóst Bonyhád-Börzsönyben a napokban. A sofőr ellenőrzésekor a járőröknek rögtön feltűnt, hogy nincsen vezetésre képes állapotban. Megszondáztatták, de az alkoholteszt negatív eredményt jelzett nála, ezért felmerült a gyanú, hogy bódult állapotban ült a volán mögé.

A 46 éves férfi kezében egy átlátszó, fehér porral szennyezett üveget szorongatott, melyről elismerte, hogy abban kábítószert tartott. Elmondta azt is, hogy a vezetés megkezdése előtt többféle kábítószert is fogyasztott. Az autója átvizsgálása során két „kgb” feliratú rózsaszínű tablettát és készpénzt is találtak.

A sofőrt mintavételre is előállították, ugyanis a gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív eredményt mutatott.

A 46 éves férfi bonyhád-börzsönyi lakásán tartott kutatás során várta az igazi meglepetés a rendőröket. A konyhában 124 gramm fehér port és 77 gramm kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, kábítószerrel szennyezett zacskókat és a kábítószer porciózásához használatos mérleget is találtak.

A ház egyik melléképületében pedig egy fekete zsákban további 327 gramm zöld növényi törmeléket, mely az elsődleges vizsgálatok alapján cannabis és nyolc tömbben összesen 760 gramm hasisgyantát találtak. A több mint 1400 adag kábítószert lefoglalták, melyek feketepiaci értéke meghaladja az 5,5 millió forintot.

A DELTA Program keretében a bonyhádi nyomozók intézkedtek a vagyonvisszaszerzésről is, aminek keretében telefonokat, tabletet és 140.000 forintot is lefoglaltak.

A dílert jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg, a vallomástételt azonban megtagadta. Tettéért akár 20 év börtönt is kaphat. Emellett felelnie kell bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt is. A 46 éves férfit a bonyhádi rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.