Református egyház: értékén cserélték el a Kovács Gergely által emlegetett XII. kerületi ingatlant

Magánkézre játszotta a református egyház azt az 50 ezer négyzetméteres, Szilágyi Erzsébet fasor menti területet, amelyet hitéleti és oktatási

célra kapott az államtól – vélelmezte szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Kovács Gergely (Kutya Párt) XII. kerületi polgármester, amelyet

lapunk is szemlézett.

A posztban azt írja, az ingatlan egy csere részeként a Bank Center Kft.-hez került, és hogy további sorsáról értesüljenek,

közérdekű adatigénylést nyújtottak be év végén. A téli szünetre hivatkozva nem kaptak választ, így a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultak. A területnek a beépíthetősége is megnőtt, és lakófunkciókat is engedélyeztek rajta.

Minderre a hír megjelenése óta levélben reagált a 24.hu-nak a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala. Ebben azt írják, a területet hitéleti-oktatási célra, de egyfajta ingatlantámogatásként kapták az államtól.

Ugyanakkor egyetemünk, amely az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, már így is széttagoltan működik: központja a VIII. kerületben van, különféle karai pedig a főváros több pontján. Hosszútávú célunk, hogy az épülő egyetemvárosunkkal megoldjuk ezt a régóta magunk előtt görgetett problémát, amely munkaszervezésben és költséghatékonyságban is jelentős előnyökkel jár majd.

Az egyház szerint az ingatlant értékén cserélték el, tehát sem az egyház, sem a XII. kerületi terület új birtokosa nem fizetett értékkülönbözetet. Azt is írják, hogy szerintük – ellenben azzal, ahogy Kovács Gergely vélelmezte a posztban –, a területre nem vonatkozott a nemzeti vagyon védelmében élő 15 éves elidegenítési tilalom.

Közismert, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem campusának beruházása a magyar állam támogatásának köszönhetően kezdődhetett meg. Ezt szolgálta a XII. kerültben lévő ingatlan cseréje, amely lehetővé teszi, hogy az új épület az egyetem székhelyéhez közel, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar szomszédságában, a IX. kerületben valósulhasson meg. Itt kap majd helyet az Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a Pszichológiai Intézet. A beruházás teljesen transzparensen zajlik, arról folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot

– írták.